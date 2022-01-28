近日傳出蔡政府打算比照進口萊豬的做法，在農曆年後強行宣布開放日本「核食」進口，引發外界熱議。國民黨立委陳以信27日表示，他上個月底即以立法院外交及國防委員會召委身分，兩度邀請駐日代表謝長廷到會備詢，但謝明明人在國內卻找藉口不來，當時他就斷言，謝不來的原因是「最上面」不願讓開放福島食品堤前曝光；如今看政府的態度，可見他判斷正確，難以想像蔡政府竟黑箱至此。

陳以信27日在臉書發文表示，上月底他以外委會召委的身分，兩度邀請謝長廷到立法院備詢，但明明謝人就在國內卻故意找藉口不肯來，當時他就斷言，謝不是不敢來，而是「最上面」不願讓開放福島食品的事，提前在外委會曝光，所以才不讓謝來備詢。

陳以信指出，聽說近日行政院就會表態開放福島食品，這個消息證明當初他的判斷正確，但令人遺憾的是，這個政府竟然黑箱至此。陳痛批，如此重要的決策過程，就是不肯對國會公開、不肯對國人公開，「請問蔡英文總統，妳在怕什麼？」

不僅如此，陳以信更進一步質疑蔡英文，把話和人民說清楚有這麼難嗎？對人民誠實以對有這麼難嗎？為什麼妳的政府總要突襲人民把人民權益玩弄在妳股掌之間呢？