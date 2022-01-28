根據《紐約時報》資深記者史坦28日搶先爆料，原本去年夏天休兵期間，湖人總管佩林卡都已經跟國王談好換來三分射手希爾德的交易條件，卻在最後一刻遭到「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯同時施壓，才會改變心意換來韋斯布魯克。

原本先前謠傳湖人突然改變心意改找韋斯布魯克的幕後人物，是湖人老闆珍妮巴斯，如今在史坦爆料之後，終於還了珍妮巴斯清白，畢竟《洛杉磯時報》也曾爆料詹姆斯在湖人談妥韋斯布魯克交易前半個月，就曾邀請韋少來到洛杉磯家中討論聯手。

隨著本季已經進行超過一半，韋斯布魯克證明自己根本無法真正融入湖人隊型，主因出在他跟詹姆斯打法類似，兩人同時上場總是格格不入，也讓湖人本季戰績始終起伏，甚至上周傳出湖人考慮棄用或交易韋斯布魯克謠言，只能說都是詹皇與安東尼戴維斯自找的。

就連勇士前鋒卓雷蒙格林都跳出來替韋斯布魯克喊冤，「如果站在球迷立場，我認為韋斯布魯克的交易不會發生，湖人也不該交易他。這支球隊還沒真正全員健康出賽過，大家也不知道他們全員健康會發生什麼，只讓韋少一人扛責，這會讓我很不爽。」