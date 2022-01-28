春節連假即將展開，迎接金虎年，大樂透今(28)日起連續15天開獎，頭獎金額上看4億元，創史上最長連續開獎天數紀錄，台彩也加碼360組100萬「春節大紅包」獎項，加碼金額3.6億元，威力彩與「BINGO BINGO 賓果賓果」也都有加碼，春節加碼總獎金高達8.8億元。

大樂透1月28日起至2月11日連續15天每天開獎，民眾天天都有機會抱走億元頭獎、晉身億萬富翁，還有加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，自1月28日起至2月1日每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元「春節大紅包」，若未全數送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬獎金全部送出，或是到2月15日（元宵節）為止。

相當受到民眾歡迎的6款新春應景刮刮樂則包括頭獎及100萬元獎項個數創新高的「1,200萬大吉利」等新品，總獎項超過1,480萬個，總獎金約82億元。

威力彩頭獎也將視實際累積金額機動加碼2億元，台彩表示，1月24日至3月24日若前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。

每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」，也在1月22日至2月6日獎金加碼16天，其中，基本玩法1-6星9個獎項獎金加碼、「猜大小」「猜單雙」猜中「單」或「雙」的玩法獎金倍數由6倍提高為7倍。