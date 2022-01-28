針對花旗集團與星展銀行達成協議，將花旗台灣消費金融業務出售予星展銀行。花旗台灣全體員工一早全部參加視訊員工大會，由花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻向全員宣布，並強調將維持對台灣市場的堅定承諾，持續投資台灣，致力成為台灣本地與跨國企業客戶、金融機構和公營事業的最佳銀行夥伴。

花旗（台灣）銀行為台灣資本市場上公開發行公司，28日8點也在重大資訊平台張貼此項重大業務出售訊息。

莫兆鴻亦在對外新聞稿中強調，「這個交易對我們花旗客戶、我們員工及我們公司是正面的結果」，會極力確保星展銀行延續相關員工的聘僱合約跟勞動條件，同時確保花旗的客戶在未來能得到同樣品質的產品與服務。

莫兆鴻說，會與買家攜手合作，善盡與員工溝通之職責，尋找雙贏結果。

花旗表示，在台灣深耕57年，營運表現成功亮眼，在台灣為700多家跨國公司、1600多家中小企業和100多家本國頂尖企業集團及金融機構提供銀行服務。

28日公布的交易結果，內容包括出售零售銀行業務、信用卡業務、房貸及信用貸款業務，但不包括企業金融業務。莫兆鴻說，花旗仍會持續致力為台灣的企業機構客戶，提供在地化、區域化和全球化的服務。

這項協議涵蓋約3500名消費金融以及支援消金業務的員工，星展台灣於交易完成後將留用上述員工。星展將支付花旗台灣消金業務淨資產轉讓的現金對價，外加新台幣198億元，相當於7.15億美元的溢價。

這項交易完成後，花旗預計將釋出大約8億美元的有形普通股權益資本。花旗集團在去年4月宣布退出在亞洲、歐洲、中東和非洲共13個市場的消費金融業務，預期可釋出大約70億美元的有形普通股權益資本。