近期疫情再度蔓延，不少民眾都趁年前先囤好防疫用品，電商就觀察到最近的防疫用品，如消毒用品、口罩類等商品的搜尋量再度飆升，最高更是達逾10倍的搜尋量成長，業績也連帶拉提成長，買氣提升最高達3到4倍之多，可見這波Omicron風波，民眾已有經驗與對策之餘，目前電商也早已提前部署，並未有防疫商品大缺貨的危機。

蝦皮購物的聚泰科技3層防護KN95 立體醫療口罩，原價399元，優惠價129元。（蝦皮購物提供）

消費者為了再度做好防疫準備，因此各種防疫商品在電商上，光搜尋量就有明顯提升，當中以口罩跟酒精的需求最高，在蝦皮購物上的酒精、乾洗手、面罩、口罩等關鍵字搜尋量，較疫情爆發前一周最高成長超過10倍，momo購物網上的口罩近期單周搜尋量更高達近百萬次，樂天市場也發現近兩周的防疫相關商品，搜尋量也較上個月相比成長超過1倍之多，Yahoo奇摩購物上的醫用口罩、酒精溼紙巾等也持續攻佔熱搜榜。

而相關商品的銷量也同步成長，蝦皮購物的口罩搜尋次數不僅最多，更高居站上防疫商品需求量最高的商品，銷量較12月同期攀升近50%，遠傳friDay購物的防疫用品，也比上月同期相比瞬間成長1.5倍。PChome 24h購物就表示近兩周的整體防疫用品達銷量成長約1.3倍，而因Omicron的襲來，因此也帶動了防護力極高的N95，以及舒適好呼吸的立體型口罩成為熱銷商品，在樂天市場上同樣以防護等級較高的「萊潔LAITEST N95」，出現了搜尋量比去年同期約有1倍以上的成長，甚至奪下生活雜貨用品銷售排行第一名。另外消毒類的產品也相當熱銷，在Yahoo奇摩購物的酒精溼紙巾近兩周的銷量也成長2.5倍。

momo購物網的丞威KF94 醫用口罩 10入／盒，促銷價219元。（momo購物網提供）

樂天市場上均福藥局的萊潔LAITEST N95醫療防護口罩 20入盒裝，售價1399元，領券現折價1299元。（樂天市場提供）

Yahoo奇摩購物中心的iClean 智能感應酒精噴霧機，特價555元，買再送5個口罩支架。（Yahoo奇摩購物中心提供）

PChome 24h購物的旺旺水神乾洗手30ml 6入組，原價594元，2月21日前特價499元。（PChome 24h購物提供）