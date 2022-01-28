28日隔夜美股開高走低，大幅震盪再收黑。科技股疲弱，特斯拉收跌近12%，不過，蘋果公佈最新季報，大中華區營收增兩成，單季財報創歷史新高，盤後目前大漲5%左右。

★主要指數

道瓊跌7.31點或0.02%，收34160.78點，盤中最高曾漲逾600點；那斯達克跌189.34點或1.4%，收13352.78點，本週兩度創八個月新低；標普500跌23.42點或0.54%，收4326.51點，第三次創三個月新低。費城半導體指數收3243.99點，跌163.01點或4.78%。

★消息

美國天然氣期貨連漲五日。美國時間27日交割時，NYMEX二月天然氣期貨收漲46.48%，每交易單位為6.265美元，合約價漲幅創1990年開始記錄以來最大，同時也創2021年10月以來最高收盤家，盤中漲幅一度高達72%。至於3月天然氣期貨合約也收漲6.1%，每交易單位為4.283美元。

美國勞工部表示，美國上周初次申領就業補助人數為26萬人，較預估值26.5萬稍低，前一次則為28.6萬人。

同時，美國上季GDP（經濟成長率）季增年率達6.9%，優於2021年第三季的2.3%。受到庫存增加以及消費市場回溫影響，美國上季GDP升溫，優於市場預估的5.5%。至於剔除鮮食以及能源的個人消費支出（PCE），季增年率也增4.9%。

雖然聯準會前一日的政策利率符合預期，但主席鮑爾談話內容卻語帶玄機，從芝加哥聯邦基金期貨來觀察，市場預估美國3月份至少升息一碼的可能性為百分之一百。而在5月時再次升息的機率接近70%。

★分析

Seaport Global券商認為，聯準會趨鷹且升息態勢愈來愈明顯。

Principal全球投資者機構指出，鮑爾在不損人力市場暗示升息的言論，已打擊到美股。

投資金融業者Independent Advisor Alliance表示，當前一日鮑爾被詢問，是否會考慮在之後的每次會議都將升息，這就表示2022年升息次數可能將超過四次。同時，鮑爾並沒有說不可能，這也暗示美國升息速度會比預期還要快得多。

★類股

能源礦產類股漲13.5%最多，至於科技服務類跌逾14%最大。其中，聯邦快遞與百思買的漲幅在5%上下較大，軍武業者諾格則跌7%較多。

★重磅股

大型科技股漲跌不一，表現最差的特斯拉收跌逾11.5%，收盤價創2021年10月14日以來最低，跌幅也創2021年11月9日以來最大，市值一日立馬蒸發千億美元。

原FAANMG、現GANMMA美國六大科技股中，奈飛反彈收漲約7.5%，微軟漲逾1%，亞馬遜漲超過0.5%，而原名Facebook的Meta收平，谷歌母公司Alphabet則跌近0.2%。蘋果收跌近0.3%，不過在公佈大中華區營收增兩成，單季財報創歷史新高，盤後目前大漲5%。

晶片類股跌幅大於其它美股，費城半導體指數收跌近5%，英特爾收跌約7%。因供應鏈問題未解，財測低於預期的半導體業者科林研發大跌近7%。至於上修長期獲利目標的硬碟大廠希捷科技，則收漲逾7.6%。

★焦點股

陶氏化學收高5.2%，為漲幅最大的道瓊成分股。該公司上季營收143.6億美元，年增34%。同時，淨利為17.4億美元，也年增40.3%。

收跌0.44%的麥當勞，最新季報遜於市場預期。

下跌2.04%的西南航空，上季財報經調整後每股盈利優於預估。

軟體業者SAP收跌7.48%，因季報獲利年減23%至14.61億歐元。

★台股ADR

台積電跌5.44%、聯電跌5.93%、日月光跌5.36%、中華電信漲0.6%。