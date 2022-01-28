香港男團「BOYZ」成員張致恒（Steven）婚前被港媒封為「世紀渣男」，曾爆出和五女友交往期間偷吃不斷，甚至血染床單等桃花史，但他2019年閃電宣布收山，迎娶粉絲女友雯雯，兩人雙喜臨門，婚後陸續生下二子，近期則傳出婚姻亮紅燈，但張致恒否認，昨(27日)雯雯忍無可忍，在個人私人IG限動宣布離婚休夫，結束兩年短命婚。

張致恒先前被香港媒體封為「新一代世紀賤男」，傳出劈腿5女，女星莊瑞兒、蔣家旻、裕美和多名素人正妹都被點名，其中裕美還傳出跟他滾床血染床單，但裕美否認，只稱兩人情如兄妹，反駁稱：「哪有？快把那張床單拿給我看，驗一驗是不是我的血」，並表示男方結婚後雙方已經沒有聯繫。

雯雯發文宣告離婚。（圖／翻攝自ugly__mama IG）

因形象盡失，張致恒一度傳出在演藝圈沒工作，到餐廳打工當廚師，他受訪時也證實，強調：「沒錢才辛苦」，不認為丟臉。去年11月雯雯在網上發文，心情低落表示：「每一段關係的結束，都是為了有更好的將來」，當時便引發離婚揣測，但人在大陸的張致恒透過經紀人回應沒事，經紀人更說張致恒會好好處理，「Steven現在好努力工作賺錢養家，不好意思，他家務事我不方便說太多，但現在沒事」。

未料，昨雯雯拋出直球直接宣布離婚，她在IG私人帳號寫下：「分開不代表完結，只是讓大家過更好的。今天我們正式離婚了，我也真心祝福你能夠幸福。」單方面宣布休夫，張致恒則神隱未回應，經紀人也說不清楚，張致恒的藝人姊姊張詠恩也驚呆，直說看到新聞才知道，「他們的問題由他們自己去解決，我不多給意見」。