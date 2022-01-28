文/朱涵瑜

農曆年節將至，雞蛋需求量大增之際，卻出現雞蛋數量供應不足，釀成「雞蛋荒」，光是近期每一天就有300至400萬顆缺口，許多民眾抱怨買不到雞蛋。主要幾個原因，包括去年疫情導致雞蛋需求量大幅減少，雞蛋滯銷，連帶使得雞農不願換新雞蛋，影響到產量下跌，再加上原物料成本上揚，一連串的狀況，如今過年前面臨到市場上雞蛋供不應求。

蛋價回不去了？飼養成本升、蛋價漲 陳吉仲：蛋價維持到過年

根據了解，目前國內每日雞蛋需求量大約為2200萬顆，不過，以目前狀況來看，似乎僅能供應1800多萬顆，每一天都會有300萬到400萬顆雞蛋缺口，供不應求、成本增加的情況之下，蛋價也開始攀升，每台斤雞蛋從疫情前23～24元，漲到目前34元、35元。「蛋荒」導致消費者叫苦連天，就連業者也直喊吃不消，因為隨著飼料成本越來越貴，短期之內蛋價恐怕回不去了，對此，農委會主委陳吉仲表示會持努力，也會確保所有農漁畜產品供應無虞，至於雞蛋的價格則會「維持」到過年。

農曆過年前爆發雞蛋荒！ 「搶蛋」話題網路聲量掀高峰

雞蛋話題持續發燒，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2022/01/20~2022/01/26）統計調查，雞蛋荒話題熱度持續攀高，1月26日討論度一口氣衝到2051筆，網友話題聚焦在「蛋荒、蛋價、搶蛋」，從趨勢圖上可以清楚看見，越接近農曆過年，雞蛋話題越趨明顯，26日衝上一波高峰。

「買不到、漲價、缺貨」！ 網路熱門關鍵字反應民情

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，網友在這次的搶雞蛋議題上，最常提及的熱門關鍵字，包括價格、漲價、買不到、缺貨等等，大多數的字詞都與實際狀況息息相關。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月20日至2022年01月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雞蛋』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。