花旗銀行今天宣布，將台灣消金業務出售給星展銀行，後續仍將持續投資台灣，致力為企業客戶提供服務，交易預計2023年中完成；針對勞資糾紛，承諾會與星展攜手合作，善盡與員工溝通職責，尋找雙贏結果。

花旗集團2021年4月15日宣布退出包含台灣、澳洲、中國、印度、印尼、韓國等13個地區消費金融業務市場，星展、渣打、台北富邦及國泰世華銀行、台新銀行等土洋買家均極力爭取花旗下嫁，歷經9個多月，今天終於宣布花落星展。

花旗銀行繼今早8時發布重訊，後續也透過新聞稿說明，將台灣消金業務將出售給星展銀行，交易範圍包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及信用貸款業務，但不包括企金業務，後續仍會持續致力為台灣企業機構客戶提供服務。

花旗指出，這項協議涵蓋約3500名消金及支援消金業務員工，星展台灣於交易完成後均將留任，星展將支付花旗台灣消金業務淨資產轉讓的現金對價，外加新台幣198億元，相當於7.15億美元的溢價。

交易完成後，花旗預計將釋出約8億美元的有形普通股權益資本；花旗集團去年4月宣布退出共13個市場消金業務，預期共釋出大約70億美元的有形普通股權益資本。

花旗亞太地區執行長巴貝吉（Peter Babej）表示，花旗很高興與星展攜手合作，星展是首屈一指的金融機構並且在台灣拓展消金市場，有信心這將會為客戶與員工提供絕佳機會。此次交易將使花旗能將資源聚焦於核心和競爭優勢，專注遍布全球的企金業務，台灣是花旗優先發展的市場，將持續投資，以支持在台灣的企業機構客戶。

花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻則指出，此次交易對客戶、員工及公司為正面的結果，也會極力確保星展銀行延續相關員工聘僱合約跟勞動條件，並使客戶在未來能得到同樣品質的產品與服務，強調會與買家攜手合作，善盡與員工溝通職責，尋找雙贏結果。

莫兆鴻表示，花旗在台灣深耕57年，營運表現成功亮眼，在台灣為700多家跨國公司、1600多家中小企業和100多家本國頂尖企業集團及金融機構提供銀行服務，「將維持對台灣市場的堅定承諾」，致力成為本地與跨國企業客戶、金融機構和公營事業的最佳銀行夥伴。

花旗銀行承諾將致力無縫接軌，在移轉過渡期間至完成前，消金業務及財富管理業務都不會有任何改變；這項交易預計將於2023年中完成，具體時程取決於主管機關的核准。

根據花旗銀行今早重訊，分割案的預定分割基準日暫定為2023年7月30日，但實際分割基準日將依取得主管機關核准的時間、業務分割準備進行情形等因素來決定，預訂今年3月1日將先召開股東臨時會，提請股東會決議通過。（編輯：楊凱翔）1110128