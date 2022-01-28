人氣網紅鳳梨(吳泓逸)先前遭網友爆料，說他與一名4寶媽有不正當關係，網路上甚至流出他的私密床照，事發後鳳梨正面應對，開直播認了前年曾與之發生性關係，當時雙方都是單身，並非搞不倫，現任女友歐菈也發文力挺，事情總算告一段落，才隔沒多久，昨天鳳梨突然貼出一張黑白照，吐露自己身心俱疲，引發熱議。

才勇敢挺過不倫烏龍的鳳梨，卻在事情結束後陷入鬱悶，他昨天(1/27)在臉書更新了近況，貼出一張黑白色調個人照，只見鳳梨一身黑衣，戴著頸枕、臉蓋帽子，攤倒在車內座椅上，閉著眼睛正在休息，神情看上去相當疲累。

跟著照片一起po出的，是一篇抒發心情的文章，開頭就說了：「這幾天也發生了一些事情，經過數日的冷靜、沉澱與溝通，我才恍然意識到這些年，我幾乎都沒有時間跟精神陪伴到家人」，他因此終於清醒：「每個人每天擁有的時間都是相同、公平的，我是很顧慮別人看法跟感受的人，但日積月累下，我若再不學會拒絕，我將會累垮我自己」。

鳳梨坦言因為總學不會如何say no，因此讓自己陷入窘境，身心疲累，也因此，在農曆年將至的現在，他決定要做出改變，「今年，我得重新排定自己的人生重心及順序，婉拒或不克前往，並不代表你/妳在我心中的位置不重要，而是我真的已經分身乏術了」，網友們看了鳳梨的心聲，普遍也覺得心疼，紛紛留言「一天只有24小時 排出優先順序才不會累垮自己」、「善意的謊言、委婉的拒絕是很美好的說詞」、「年紀漸長就有感觸，這樣想是對的」。