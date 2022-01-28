農曆春節將至，卻有一名女網友哭訴，她剛到新公司1個月，工作逐漸上手時老闆卻無預警資遣她，理由是「你太年輕了」、「我幾百萬的錢給你這樣的年紀管，我不放心」，讓她十分錯愕，連網友也搖頭，「這種管理方式，實在令人不敢恭維」。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，她進新公司工作1個月，工作逐漸上手，主管也稱讚她學很快，陸續將工作交接給她，不料前幾天老闆找她面談，直言「你沒有做錯事也沒有做不好，只是你太年輕了，有些事你可能做不來，就請你做到這月底」，讓她十分錯愕。

原PO詢問，是不是自己犯錯，或哪裡讓他不滿意，老闆解釋，「我接下來想找一個年紀大一點的人來接這份工作，這樣才能跟會計師溝通」。對此她雖然無奈，但也只能接受被資遣的事實。

過幾天她和老闆、主管面談，她表示希望能拿回補班日的加班費，不料老闆一聽變臉大罵「你工作時一個樣，要離開時一個樣，這樣態度我不能接受」，還強調「你就是不勝任這份工作，我幾百萬的錢給你這樣的年紀管，我不放心」，讓她無言以對。

原PO嘆，雖然自己在過年前被資遣，但離開或許也是個好的開始。不少網友看完也回應，「這種管理方式，實在令人不敢恭維」、「台灣企業真的很愛用年齡斷定一個人的能力」、「離開這樣的公司對妳來說才是好事」、「慣老闆跟主管都一樣，不喜歡這個人，不管你多認真、專業、負責，不要就是不要了」。