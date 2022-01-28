朱江韓趙4人驚喜合體 趙少康一句話暗示還有下一攤

國民黨黨主席朱立倫、立委江啟臣、資深媒體人趙少康、前高雄市長韓國瑜四人在農曆過年前齊聚一堂聚餐，四人昨晚間都在臉書發出齊聚照片，其中趙少康更表示，「我說，下次由我來請大家聚餐」，許多支持者見到四人齊聚的畫面，大喊感動，不少「藍勾勾」的藍營人士也都來留言，直說：「多美好的畫面」。

資深媒體人趙少康(左起)、立委江啟臣、國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜聚餐畫面。(取自趙少康臉書)

趙少康昨在臉書表示，27日晚上承蒙韓國瑜做東，邀集朱立倫、江啟臣和自己一起晚餐，席間相談甚歡；文末，趙少康更稱，「我說，下次由我來請大家聚餐」。同時，朱立倫、韓國瑜和江啟臣也都在臉書分享這次聚會，稱讚這是美好的聚會，也期望國民黨在新的一年要團結前行。

照片曝光後，許多網友在趙少康臉書PO文下方留言表示，「看到這張照片，真的有為我們這種感到有點挫折灰心的藍營支持者，注入一劑強心針」、「團結就是力量，加油加油」、「團結不容易，但只要齊心合力相信人民會看得到的」、「國民黨要團結一致，為年底的縣市首長選戰努力！贏得年底九合一選舉，2024國民黨才有機會重返執政」。

此外，包括朱立倫、藍委溫玉霞、洪孟楷、林奕華、鄭正鈐、北市議員游淑慧、徐巧芯、張斯綱、徐弘庭、戴錫欽等多位藍營人士都留言表達國民黨要齊力團結，為中華民國打拚。