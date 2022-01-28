歷經9個月磋商，花旗在台消金業務確定賣給星展，花旗稍早對員工發出公開信，表示今天10點將召開員工大會，說明併購提問。此外也強調，星展承諾提供所有消金員工及支援消金的員工聘雇合約，且條件不亞於花旗，希望能安撫員工情緒。

員工信內容如下：

各位親愛的同仁：

你們今天早上即將看到我們已經與星展銀行達成收購臺灣消金業務協議的新聞。這對我們而言是個里程碑。如同我們之前承諾的，在分享這個好消息給媒體前，我們先跟各位溝通。

我們明白你們有許多疑問。這封信及今日10點的員工大會做為開端，一一回答各位的問題。我們會竭盡所能讓各位知道更多訊息。

為我們的同仁及客戶找到最適當的買家，一直是我們的首要任務。在篩選買家時，他們的價值觀、對未來的期待和品牌是我們非常關心的考慮因素。星展承諾提供所有消金員工及支援消金的員工聘雇合約，並且同意移轉至星展的員工整體勞動條件，不會亞於花旗的勞動條件。這對花旗、對我們同仁及我們客戶都是非常正面的結果。

像這樣的交易到完成需要很長一段時間。請明白，在出售完成之前，你們不會有任何改變，我們服務客戶的方式也不會有影響。各位的工作跟昨天沒有不同。接下來幾個月，我們將跟你們每一個人一起進行移轉過程。這將是共同合作的過程，就像我們一直在花旗做的一樣。

就個人而言，我們很驕傲我們共同建立的花旗。我們在台灣是首屈一指的銀行。我們引進許多創新的產品及服務到這個市場。我們擁有市場上最受歡迎且最專業的人才。

我們瞭解你們許多人對於接下來的改變仍感到不確定。我們將會持續與工會進行健全且具建設性的對話，我們也承諾會持續提供各位即時的訊息。花族及星展銀行(台灣)的人代表不久之後將會安排與相關同仁的會議，解釋移轉過程中更多細節。同時，Smart Citi上將回答同仁及客戶可能提出的疑問。

這是下一段旅程的開始，各位將在這裡成長及達成未來的目標。我們深深表達對各位的感謝，你們所做的一切，你們的努力及付出，以及在這段過渡期間對客戶的盡心盡力。

這個協議代表花旗全球策略調整將著重投資在推動成長、帶來規模及高報酬的業務上，包括我們在臺灣的企業金融業務。花旗在台灣深耕57年，臺灣仍然是花旗全球版圖中重要的市場。

謝謝大家！