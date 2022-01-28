隨著日本疫情再度升溫，單日確診人數也再創高峰，就連演藝圈大咖明星也陸續中鏢，讓大眾人心惶惶。而在知名動畫《鬼滅之刃》中，飾演主角「炭治郎」的聲優花江夏樹於本月27日也出現不適症狀，沒想到去醫院檢測後也確診，經紀公司只能緊急暫停所有工作。

花江夏樹的所屬經紀公司Across Entertainment昨日緊急發出聲明，表示花江夏樹於本月14日曾與感染者有密切接觸，因此當天就去做了PCR檢測，結果為陰性，但以防萬一他仍在14日至17日這段時間自請在家隔離，18日才恢復活動，之後也有再次進行抗原檢測，結果仍舊為陰性，沒想到27日晚上他便開始出現喉嚨痛等症狀，趕緊前往醫院檢測，才發現陽性確診，目前將會暫停所有工作，積極接受醫院治療與自我隔離。

不過，由於《鬼滅之刃》第三季遊郭篇正在熱播當中，本月30日也即將迎來精采第9集，除此之外花江夏樹手上也有許多正在熱播的配音作品，包括《進擊的巨人第四季》、《BLEACH死神：千年血戰篇》、《食鏽末世錄》等高人氣動漫，因此粉絲們相當擔心花江夏樹的身體狀況。

對此，花江夏樹也在推特上公開近況，透露他目前只有輕微症狀，身體狀況十分穩定，但突如其來的消息還是對粉絲及相關人員感到相當抱歉，承諾自己會趕快好起來，並以更多作品回饋大家。