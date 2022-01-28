受到疫情升溫影響，許多民眾對外送服務的仰賴加深，滙豐台灣宣布為台灣外送龍頭foodpanda提供預收款信託帳戶服務，將進一步保障企業、平台業者及消費者多方權益且符合法令規定，同時有助於foodpanda在台的業務擴展。

滙豐台灣說明，此類信託服務係由專業、公正的銀行來管理信託財產，並依銀行與foodpanda間的信託契約之約定專款專用，可有效建立企業與消費者間的互信，以及確保信託財產的安全性，滙豐台灣更為目前四大外銀中唯一推出此類信託帳戶服務的銀行。

滙豐台灣工商金融業務處負責人蕭仲程說明，滙豐台灣所提供的信託帳戶服務，是將foodpanda收受消費者款項的帳戶與foodpanda本身的日常營運帳戶明確分開；換句話說，此類信託是一種以保護消費權益爲核心目標的自益信託，消費者的預付款項將百分之百存入信託帳戶內，這將讓企業更容易受到消費大眾的信賴。同時，企業內部的資金管理變得更透明化，財務人員也能夠更為有效地控管金流。

蕭仲程說，著眼於金融服務線上化提供的範圍更加擴大，此類信託帳戶的交易將能夠全部在滙豐網銀平台HSBCnet進行，因此線上即可完成自動化收付款，爲企業提供重要的現金可見度和財務控制，有效降低資金風險。

蕭仲程認為，現金流作爲一項財務指標，在企業價值管理中有著極其重要的作用，在市場競爭日益激烈的今天，健康完善的現金流和多元化商業模式的重要性越發突顯，而信託帳戶能夠讓企業客戶不需要另外透過信貸額度或涉及成本的銀行擔保，即能清楚掌握企業整體的資金結構。另一方面，與銀行擔保相較，因銀行對信託帳戶支息，因此企業將可在信託帳戶享受額外的利息收入。

foodpanda財務總監黃逸華表示，「感謝滙豐銀行提供的信託帳戶解決方案，協助foodpanda更符合法令規範，同時提供線上合作夥伴更安心的承諾與保障，善盡foodpanda永續經營的企業社會責任。」