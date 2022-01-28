立法院臨時會將於今(28日)結束，朝野各黨團連日協商，其中，無黨籍立委高金素梅昨(27日)在臉書指出，原民會今年預算87.5億元，但她質疑「立陶宛花絮外交砸下336億。這是什麼政府？」

國發會主委龔明鑫日前宣布國發會將成立2億美元中東歐投資基金、10億美元融資基金，以促進台灣及立陶宛廠商的產業合作及投資。高金素梅指出，原住民族人口56萬，預算涵蓋「教育文化、經濟、交通、公共建設、社福...，還有交外，除了國防，原民會的業務全有了，一年才87.5億，「立陶宛設個代表處，砸下去就是12億美元，合台幣約336億，到現在連代表處名稱都還任人修改，還要高價收購立陶宛賣不掉的商品（蘭姆酒、蒸餾奶）」。

高金素梅表示，這個政府對原住民族總是用「吊點滴政策」，活不好死不了，但這個政府卻揹著巨款到外交樂透店去簽注，期待開出花絮新聞的小獎，開出個小奬就算達陣成功。此篇貼文已有近九千名網友按讚，有人就說「講個笑話 我們政府最貼近民意」、「凱子外交，邦交國都在偷笑」、「為什麼不把錢花在自己的人民身上呢？」「什麼政府，同感」。