新光鋼(2031)2021年受惠鋼市熱絡，產品量價俱揚，獲利創新高，自結2021年稅前淨利33.08億元，賺逾一個股本。以股本32.11億元計，每股稅前淨利約10.3元。

新光鋼自結去年第4季合併營業利益4.92億元，單季合併稅前獲利6.71億元，單季每股稅前淨利約2元；全年合併營業利益26.37億元，加上業外收益佳，自結2021年稅前淨利33.08億元，賺逾一個股本。