《鋼鐵股》新光鋼去年獲利創新高 稅前賺1股本 09:432022/01/28 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光鋼(2031)2021年受惠鋼市熱絡，產品量價俱揚，獲利創新高，自結2021年稅前淨利33.08億元，賺逾一個股本。以股本32.11億元計，每股稅前淨利約10.3元。 新光鋼自結去年第4季合併營業利益4.92億元，單季合併稅前獲利6.71億元，單季每股稅前淨利約2元；全年合併營業利益26.37億元，加上業外收益佳，自結2021年稅前淨利33.08億元，賺逾一個股本。 內外皆美 豐興去年獲利攀峰 毅嘉2021稅前獲利創兩年新高 #新光鋼 #獲利創新高 #稅前淨利 #賺逾一個股本 #稅前淨利約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東陽2021年自結每股稅前淨利1.37元 09:122022/01/17 財經 《資訊服務》一零四去年獲利創高 每股稅前賺12.26元 10:512022/01/17 財經 中鋼2021獲利844億 史上最賺 法人估每股稅前淨利約5.35元 04:102022/01/25 財經要聞 聯發科Q4毛利率突破預估值 全年獲利賺進七個股本 15:202022/01/27 財經 長科＊ 去年大賺逾4.8個股本 04:102022/01/19 證券．權證 聯發科去年大賺7個股本 04:102022/01/28 財經要聞 2021年獲利締新猷 臺企銀資產品質 歷年最佳 04:102022/01/12 金融．稅務 《鋼鐵股》豐興去年營運創高 今年不看淡 11:082022/01/24 財經 《類股》預期年後需求回溫 鋼鐵股硬起來 11:082022/01/20 財經 《鋼鐵股》中鋼去年獲利年增近30倍 每股稅前賺5.35元 15:402022/01/24 財經 中鋼 去年營收創高 04:102022/01/16 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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