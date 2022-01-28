旺宏(2337)看好今年Nor flash市況「無烏雲」，隨著產品組合進一步優化，今年第1季毛利率可望持續提升，公司3D NAND Flash持續發展，並預計3D Nor flash將於2023-2024年推出，成為未來接續旺宏成長的動能。

旺宏總經理盧志遠於本周的法說會中表示，目前NOR Flash市場看不到烏雲，由於今年資通訊產業景氣暢旺，NOR Flash產能並沒有更多供應，對今年的NOR Flash供需情況更加樂觀。

盧志遠表示，隨著產品組合進一步優化，今年第1季毛利率應可持續提升，全年毛利率將以比去年下半年更好為努力目標。

旺宏看好今年Nor flash市況「無烏雲」，尤其是公司鎖定的汽車、工控/醫療/航太市場之發展潛力，目前55奈米的產品是最成熟、獲利最佳的製程技術，公司預計在1年後，再升級製程至45奈米，預計在2023-2024年由3D Nor flash接棒，接續成長動力。

目前旺宏Nor flash產品占業績比重逾5成，55奈米產品亦持續增加占比已達58%。

至於3D NAND Flash發展部分，旺宏總經理盧志遠說，48層3D NAND Flash產品已量產出貨，96層NAND Flash產品預計2022年底量產。

旺宏去年第4季營運續旺。第4季營收145.45億元，只較第3季新高小減3%。受惠產品售價揚升、產品組合調整及存貨迴轉利益貢獻，旺宏2021年第4季毛利率47.2%，季增4.3個百分點，稅後淨利36.92億元，每股純益約2元。

旺宏2021年在NAND Flash及NOR Flash產品銷售價量齊揚帶動，營收與獲利同創歷史新高，總營收505.73億元，年增27%，毛利率41.6%，上揚7.9個百分點，稅後淨利119.63億元，年增125%，每股純益6.48元。