隨著巨量資料驅動的高速儲存需求時代來臨，記憶體品牌十銓(4967)秉持在電腦儲存方案深耕多年的經驗，將於今年推出新世代PCIe Gen5 SSD(固態硬碟)，與各原廠攜手邁入SSD儲存方案的下一個紀元。

十銓科技將以旗下T-FORCE電競品牌的CARDEA系列搶先發佈PCIe Gen5 SSD，最高連續讀寫速度可望高達13000/12000MB/s以上，最高儲存容量高達4TB，待推出後，將是市面上最高效能的PCIe Gen5高階旗艦級SSD。T-FORCE PCIe Gen5 SSD支援最新NVMe 2.0，在世代轉換下，最新一代T-FORCE Gen5 SSD也將透過獨家技術提升SSD耐用性及使用壽命，使Gen5 SSD以最新技術強力支援電競運算市場、影音串流、擴增實境及虛擬實境(AR/VR)等新世代主流數位領域。

十銓科技規劃將於2022年第三季量產T-FORCE CARDEA系列PCIe Gen5 SSD，且針對全新Gen5世代的產品散熱需求，十銓也將推出多款高效散熱方案。