台中市府各地戶政事務所陸續接到民眾洽詢有關出境超過2年未入境，而被戶籍逕遷出國外等相關問題。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情衝擊全球，民眾在國外工作返國不易，有國人出境逾2年未入境，戶籍暫時被遷出國外，以為失去國籍擔心不已，台中市府表示，戶籍暫時被遷出國外，是基於遷徙事實行為，非喪失我國國籍，健保、勞保、國民年金、所得稅及地價稅等相關權益，內政部協調相關部會因應，保障民眾權益。

「啊！戶籍被遷出國外，是不是會失去國籍，沒健保怎麼辦？」台中市府各地戶政事務所陸續接到民眾洽詢有關出境超過2年未入境，而被戶籍逕遷出國外等相關問題，民政局特別於春節前夕推出「出境逾2年，戶籍權益大解析」懶人包，提供民眾查詢相關權益及申辦恢復戶籍資訊。

民政局長吳世瑋表示，國人出境逾2年未入境，戶籍暫時被遷出國外是基於遷徙的事實行為，屬於戶籍管理措施，而非喪失我國國籍，也不影響國人身分，請民眾不用擔心。

民政局彙整近期相關中央函釋規定及民眾常見洽辦問題製作懶人包，解釋出境逾2年未入境者，其戶籍逕為遷出及除籍疑義外，更將國人各項給付權益、所得稅、地價稅、健保加保及申請恢復戶籍等資訊整合列出，附上各窗口聯絡專線供民眾洽詢。

吳世瑋強調，「出境逾2年，戶籍權益大解析」懶人包， 包括民眾最關心的健保問題，國人2020年1月1日在保者，可向中央健保署提出自退保之日起接續納保，自2018年起戶籍遷出至國外且退保者，於2020至2022年間返國恢復戶籍時，得自恢復之日起納保，不受6個月等待期限制。

此外，像是老年、身心障礙，遺屬年金等相關給付權益並不受影響，請領者可向駐外館處申請身分或居住相關證明文件，郵寄至勞保局經審核通過即可續領。

民政局提醒，最近自國外返台的市民朋友，如發現個人或親友戶籍暫時被遷出國外時，可利用返台期間持我國護照或入國證明文件、國民身分證正本及欲遷入地的戶口名簿正本或房屋證明文件，即可至戶政事務所辦理恢復戶籍，未成年人恢復戶籍應由戶長或法定代理人雙方共同申辦，保障個人權益。