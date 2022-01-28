新北市長侯友宜今（28日）出席市政行程表示，餐廳若未落實「實聯制」一開始會以規勸為主。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（28日）出席市政行程表示，餐廳若未落實「實聯制」一開始會以規勸為主。（葉書宏攝）

餐廳未落實「實聯制」是否開罰 侯友宜：先以勸導為主

新冠肺炎疫情升溫，Omicron變異病毒株來襲，新北市長侯友宜今（28日）出席市政行程表示，餐廳若未落實「實聯制」一開始會以規勸為主，規勸後要立即改善，若不立即改善才會做相關處理，目前除了餐廳外還有人潮擁擠的地方，都會落實人潮管控。

侯友宜表示，餐廳會做好嚴格落實稽查，除了實聯制外隨時去了解餐廳環境衛生、動線、人潮動線控管，希望大家都能配合相關規定，把防疫做到位。此外，這段時間餐廳都很用心，比我們還緊張，無論是實聯制、用餐距離等，都有注意到相關的小細節，會不斷去提醒、不斷去要求。

關於餐廳未落實「實聯制」是否開罰，侯友宜表示，一開始會以規勸為主，規勸後要立即改善，若不立即改善才會做相關處理，目前除了餐廳外還有人潮擁擠的地方，都會落實人潮管控。

侯友宜強調，春節期間會有大量人潮流動，北部工作者會回到南部故鄉，提醒民眾一定要把防疫做好，公共運輸會做好相關清消、防疫指引，把防疫落實。