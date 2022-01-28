想讀書的路竟然這麼遙遠。一名中山女高一年級學生小美（化名），如願考上第二志願，原本一路想朝著醫學系的夢想邁進，但可能面臨夢碎的窘境。小美的印尼籍父母因涉案遭撤銷永久居留，日前她和兩位妹妹也收到通知，限期3月8日前離開台灣，面對成績優異，也可進入前三志願的大妹即將再一百多天就要會考，姊妹倆收到如此噩耗每天以淚洗面求助，更親自寫信向內政部長徐國勇淚喊「不要把我們趕出台灣！」。

徐國勇收到信件後，立即交代相關單位，務必協助三姊妹能在台灣完成學業，據了解，三姊妹居留及就學的問題將會有轉圜的空間。

本報獨家取得小美寫給徐國勇的信件，內容如下:

部長您好，我是小美，目前就讀台北市立中山女子高級中學一年級，謹代表我家三姐妹，懇請貴部本人道主義及受教權保障等考量，准許成全我們可以繼續留在台灣求學的心願。

我們家三姐妹都是10年以前，以依附先來台灣受聘工作父親的名義，從印尼來到台灣居留唸書，但是由於爸爸的永久居留許可被撤銷，限期於今年2/9前出境，造成我們姐妹的依親居留原因消失，所以也必須在3/8前離開台灣。

回想之前所曾付出過的努力，雖然以聖心女中全校第一名成績畢業，却因一時失常，未能進入北一女中，考入第二志願學校，我還是感恩上蒼的眷顧。原本以為前程光明美好，但現在遭逢此一變化，如果回去印尼的話，如同進入一個陌生國度，須要重新學習母語、重新適應環境...，什麼都要從零開始，感覺瞬間生活從雲端跌入谷底，未來變得摸不著頭緒，因而內心非常徬徨恐懼。

我早已規劃好，升上高二後選擇第三類組，希望進入醫學院學習，以後成為優秀的婦產科醫師，很多事情都已做好萬全準備。現在卻突然面臨限期出境的厄運，多年以來的努力，形同付之流水，追求的美夢也將變成泡影了。

就讀淡水竹圍國中三年級的妹妹情形跟我相同，已經付出很多的努力、費用及時間，準備今年5月即將舉行的國教會考，以她的實力，應該也可以進入前三志願學校。她知道喪失居留許可條件的當下，也非常震懾，連續哭了好幾天，猶如洩氣的皮球，失去奮鬥的動力，無法將心思精神集中在課業的衝刺上。

爸爸媽媽犯錯被判刑，我們在此向社會大衆誠摯道歉，也感謝法官給予他們緩刑3年的自新機會。我在台灣居住已經超過10年了，充分感受到台灣人民的善良、自由民主成熟、政治穩定、經濟篷勃發展、社會福利健全...，因此我們都期盼有天可以成為台灣國民，恪盡一己力量，服務社會。

我在課堂上知道台灣是聯合國公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約的施行國家，兩公約揭示諸多各國應予落實之人道主義及受教育權等普世價值理念。

此外，我在網頁上也有看到聯合國通過之兒童權利公約，表示兒童是權利的主體，而不是被保護的客體，公約四項一般原則包括兒童最佳利益、生存及發展權。我並不清楚其詳細內容，知道您是國際海洋法博士，或許您可以為我們找到有利的立足點。

夜深了，近日以來煩悶躁鬱的情緒首次得到平靜，可能是因為心中又燃起一絲的希望，妹妹知道我在寫陳情書，今晚也睡得格外安穩了。

您是自幼在貧困逆境中成長的範例，如果您願意賜與我們恩典，我們一定會奮力展翅迎風飛翔，俯瞰人生的美景，並且永遠銘記在內心最深處，晚安並祝您健康平安。