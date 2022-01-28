高市新興分局警方昨（27）日深夜破獲隱身在透天厝的大型德州撲克職業賭場。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

長髮的18歲沈姓女荷官在賭場負責發牌。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在賭場查扣賭資及賭具等物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

春節將屆，賭性濃！高市新興分局警方昨（27）日深夜破獲隱身在透天厝的大型德州撲克職業賭場，警方衝入時，一群賭客圍著賭桌，18歲的美女荷官還正在發牌，26人見到警方全傻眼，現場共計查獲賭資19萬3600元，除依賭博罪送辦外，其中有4人未戴口罩，是否違反防疫規定將送衛生局審議。

新興分局警方日前接獲線報，指稱位於長生街上的一處老舊透天厝暗中經營職業賭場，警方調查，該處經營德州撲克賭場，內外裝設監視器，賭客天黑後才進入賭場，賭場以籌碼代替現金方式，由荷官負責發牌，同桌賭客進行對賭，每次由賭場抽取5％賭資，警方蒐證後，27日深夜見時機成熟，持搜索票直搗賭窟。

警方於當晚22時許，以迅雷不及掩耳方式突破賭場門禁，衝入賭場，當時一群賭客圍著賭桌，由長髮的18歲沈姓女荷官發牌，一群人見到警方當場傻眼，還有賭客想拿回賭金，被警方喝斥「全部人手離開桌面」，警方發現其中有4名工作人員和賭客未戴口罩。

警方在現場查扣賭資19萬3600元、監視器、撲克牌、計時器、莊碼壓牌、籌碼無面額一批、登記賭資帳簿等證物；將39歲的汪姓負責人、18歲的沈姓女荷官、工作人員以及18名賭客全數帶回，訊後依賭博罪嫌移送法辦，另4名未戴口罩者則移送衛生局審議是否違反防疫規定。