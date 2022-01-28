農曆春節快到了，不少民眾已經開始置辦年貨與春聯，對此，一名網友分享讓人笑到噴淚的春聯，只見鐵門上貼著的上下聯與橫批都是由「哈」字組成，讓人看了忍不住會心一笑，引起網友討論，不少人看完大喊要湊團買，這回家一看到心情很好耶！

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》上PO出照詢問「有沒有人想一起團購」，只見鐵門上貼著紅色春聯，不管是上聯、下聯、橫批或正中間的單字春聯，通通都是由「哈」字組成，上下聯分別有7個哈，橫批則有4個，讓人忍不住嘴角失守。

網友分享一款超歡樂春聯，讓上千網友求團購。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

男網友也在文末開玩笑說，這個「哈」門可以讓看到的人笑一整年。讓不少網友看了都被逗樂，「不錯欸，感覺一回家心情就很好」、「湊團買起來」、「貼起來好好笑」、「不自覺的哈哈哈」、「看了就開心」、「中間那個要倒過來貼，這樣才會笑到歪腰」、「感覺可以聽到有人在笑的聲音」、「可惡好想要喔！」

對此，許多網友也好奇留言詢問說，除了自己手寫這款春聯之外，去哪裡可以找到這麼逗趣的「哈哈哈哈哈哈哈」春聯呢？原PO也在留言處回應說，可以去菜市場那邊找那種賣手寫春聯的阿伯，直接請他寫就有了。