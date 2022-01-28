過年一定要吃的傳統零食，擺在喜氣洋洋的糖果盤裡，既熱鬧又涮嘴，大人小孩都忍不住拿起最愛的品項大快朵頤。一般人以為，像是各種糖果、肉乾、魷魚絲、寸棗等，應該屬於熱量高又高油、高糖的品項，不過營養師高敏敏指出，以同樣一份100公克來看，熱量最高的是香甜的花生糖，同時花生類的製品，也大多熱量榜上有名。

(圖/營養師高敏敏提供)

●吃零食無罪！控制份量、調整同類食材份量是關鍵

零食已經是生活中不可或缺的飲食習慣，只要別一口一口吃個不停，或是只吃零食不吃正餐，適量吃零食絕對不是罪惡。好食課營養師楊哲雄指出，讓人可以開心吃、少負擔的撇步，就是學會挑對好食材、好的加工方式以及適時吃、適量吃就可以。

楊哲雄營養師建議，吃零食時儘量拿一個小容器，把當次要吃的量抓出來，不僅可以控制份量，也能減少零食開關多次的空氣接觸，避免潮濕影響口感。

此外，如果今天吃了零食，就稍微減少前後正餐相似類型食物，例如吃了肉乾，那前後正餐的肉類就少一點。

高敏敏也提醒，過年一定要吃的年糕，建議盡量用蒸熱取代油炸，熱量才不會翻倍。此外，如果當天吃了糕類，就要適量減少飯量，利用互補搭配的用餐方式，也能避免年後暴肥。