總統今（28）日召開國安高層會議室總統府發言人張惇涵表示，議題為「烏克蘭情勢及對因應台海情勢之影響」、「春節前後防疫措施及防疫物資整備狀況」，及「春節前後物資、物價及股匯市經濟穩定措施」三項研商。

張惇涵說，蔡總統於今日上午10點邀集行政院蘇貞昌院長及相關部會首長，於總統府召開國安高層會議，會後總統府將發布新聞稿，說明今日會議總統裁示事項。