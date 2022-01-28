春節將到 蔡英文總統召開國安高層會議 研商3大議題 09:592022/01/28 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統召開國安高層會議 研商這三個議題 。摘自總統臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統今（28）日召開國安高層會議室總統府發言人張惇涵表示，議題為「烏克蘭情勢及對因應台海情勢之影響」、「春節前後防疫措施及防疫物資整備狀況」，及「春節前後物資、物價及股匯市經濟穩定措施」三項研商。 張惇涵說，蔡總統於今日上午10點邀集行政院蘇貞昌院長及相關部會首長，於總統府召開國安高層會議，會後總統府將發布新聞稿，說明今日會議總統裁示事項。 宏國總統就職 賴清德賀錦麗首次國際場合互動寒暄 賴清德過境美國 17國會議員視訊挺台 #總統 #召開 #國安高層會議 #研商 #議題 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀念平台－2022年值得關注的5大議題和趨勢 04:102022/01/27 專題周報 俄稱與美仍有對話空間 烏預期俄續外交協商2週 21:232022/01/27 國際 「中英文要相符」立陶宛總統再談修改「台灣代表處」名稱 22:402022/01/27 國際 賴清德向卡蕬楚總統當選人呈遞特使國書 盼持續加強合作 21:572022/01/27 政治 賴清德與貝里斯總理會談 盼持續深化雙方合作 18:142022/01/27 政治 風險太大 取消比特幣作為法定貨幣 04:102022/01/27 全球財經 曾說要跟台灣斷交 卡蕬楚見賴清德竟泛淚 網友反應曝光 07:582022/01/28 政治 王毅和布林肯通話 警告美國：停止在台灣問題上玩火打牌 13:542022/01/27 兩岸 懲處縣議員羅貴星太輕 陳茂松批民進黨廉政會：喝稀飯湯裝醉 19:262022/01/27 政治 賴清德出訪宏都拉斯 外交部：特使團循例與美方行政部門互動 13:332022/01/27 政治 高鐵延伸宜蘭1880億元計畫 交通部拍板確定站址 16:362022/01/27 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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