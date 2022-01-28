隨著時代與科技的改變，兒時的遊戲也會被淘汰，最終都成為童年的回憶。一名網友近日在臉書分享紅白機經典遊戲的畫面，吸引7千多人按讚，不少網友表示「看圖就莫名出現音樂的旋律」。

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示「玩過這個的應該都老了…」，只見圖片中的遊戲像素畫質很差，畫面裡有一個小丑站在獅子背上，準備跳過火圈，這款遊戲其實是電子遊戲製造商科樂美在1984年，推出的任天堂紅白機遊戲「馬戲團」。

許多玩過的網友一看到照片，直呼「看圖就莫名出現音樂旋律」。(圖翻攝自/爆廢公社公開版)

不少玩過的網友表示，「好懷念！我那時才國小，現在22了」、「看圖就莫名出現音樂的旋律」、「我小時候的最愛！還有瑪莉兄弟」、「現在換我兒子在玩耶」、「好懷念紅白機的回憶」、「馬戲團，音樂瞬間響起。太懷念了」、「每次玩這個，都會不自覺一起跳起來」、「回憶很美好，這是現在的小孩子不懂的遊戲」，還有人透露，iPhone的App Store還能下載到這款遊戲。

遊戲「馬戲團」（Circus Charlie）配樂使用「美國巡邏兵進行曲」（American Patrol）部分旋律，遊戲關卡數依機台略有不同，任天堂紅白機版有5道關卡，而大型電玩版則有6道，關卡分別是「騎獅跳圈」、「走索跳猴」、「彈跳床跳躍」「平衡踩球」、「馬上跳躍」及「空中飛人」。