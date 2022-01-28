後壁農地重劃區東西24、25、26路的農水路改善，路面升級成AC柏油路面。（劉秀芬攝）

台南市農水路改善3年有成，市長黃偉哲28日視察後壁農地重劃區東西24、25、26路的農水路改善成果，肯定地政局同仁的努力，將有效助益農民大型農機通行運輸及灌溉排水便利，他同時宣布今年更將投入10.98億元經費，持續推動農水漁路修繕工程。

黃偉哲表示，他上任以來，對於農水路的改善就特別加強，至今將近3年的時間，總共投入改善全市農漁水路達23.61億餘元，完成改善農路717.28公里、水路96.80公里，漁路79.62公里，是全台第一。

黃偉哲表示，特別在春節前視察農水路改善工程，因為現在已經接近春天，農民要開始耕作了，農水路的狀況特別重要，提供更完善、安全的農業運輸環境，可以讓農民在更好的農業生產環境下孕育出更多優質農產品，豐厚農民收入。

黃偉哲強調，今年度南市府將持續在農地重劃區投入農水路改善經費約達5.48億元，其包含市府自籌市預算2.9億元、中央補助計畫經費2.58億元，及在非農地重劃區投入農漁水路改善經費約達5.50億，其包含市府自籌市預算4.62億元、中央補助計畫經費0.88億，總計於全市農漁水路改善將投入經費共達10.98億餘元，較去年增加1.80億餘元，創歷年新高。

地政局長陳淑美表示，後壁農地重劃區東西24路、25路及26路經2017年度中央補助約792萬元辦理早期農水路更新改善，先將原有凹陷損壞的農水路，由雜草叢生的土溝更新為鋼筋混凝土U型溝，由3.7～3.9米老舊路面拓寬為4.4～5.4米寬的級配路面。

另外，在工程保固期滿後，2021年自籌編列市預算及爭取中央緊急農水路改善經費共投入約324萬元，將級配路面升級成AC柏油路面，完成改善長度分別為405公尺、455公尺及392公尺，同時於農路兩側新畫設標線，提供農民車輛出入最佳保護，有效提升運輸通行便利性及保障農民行的安全。