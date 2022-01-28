桃園市長鄭文燦說明目前採檢狀況，包括越南移工及龜山某科技大廠採檢都為陰性。(楊宗灝翻攝)

桃園市長鄭文燦上午主持防疫會議說明，針對案18677越南移工匡列採檢645人、龜山某科技大廠幼兒園父親確診案18614匡列採檢348人皆為陰性，目前4條傳播鏈輪廓都是清楚的，會用細胞簡訊、定位資料逐一通知，已執行後續的多次採檢方案。

鄭文燦說，目前桃園4條傳播鏈，亞旭電腦已清零，低風險企業可恢復營運，其他則要採檢。加貝爾、錢都屬同一群聚，會繼續採檢，若有新增個案會照規範處理。龍潭退休人員有兩個足跡，一處在石門山登山步道的開放式卡拉OK，一處是農家樂小吃店，都會運用細胞簡訊、定位資料逐一採檢。

鄭文燦說，目前已設14個社區採檢站，昨天共採3856人，新增的個案都是已匡列或可追朔的範圍，採檢會持續到31日除夕，過年期間會保留中路運動公園採檢站、中壢中正公園採檢站，初三會恢復到8個採檢站，保持採檢能量，目前共採檢民眾7萬6264人。

至於民眾過年期間居家隔離部分，鄭文燦說，有2303位民眾過年期間要居家隔離，後送檢疫所有1381人，95人住在防疫旅館，人數在過年期間會解隔一部分，數字還會在下降。另外教職員生共有30人確診，居隔人數有735位，過年前會剩下100位左右，會請教育局持續關懷。

鄭文燦也呼籲民眾，過年期間務必要戴好口罩，減少不必要的群聚、餐敘，口罩要「戴好戴滿」，另外會採取高標準防疫，進行人流管制，希望過個平安的好年。