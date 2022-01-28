蘋果昨（27日）推出iOS 15.3版本更新，一口氣解決10項重大安全漏洞，包括先前曾引起熱議的Safari帳號密碼外流、應用程式權限遭入侵等問題都獲得修正，今（28日）則傳出，蘋果將推出iOS 15.4版本的測試版，預計將提供用戶「口罩版本」的Face ID，透過辨識眼睛周圍的重要特徵，完成身份認證。

MacRumors報導，iOS 15.4將是iOS 15系列最大的更新，口罩版本的Face ID有望正式亮相，若用戶平常戴眼鏡也會有相關選項，讓用戶戴著眼鏡和口罩時能順利解鎖Face ID，不過此功能目前僅限iPhone 12及13系列用戶使用。

此外，果粉期待許久的通用控制功能也有望成真，若使用者切換Mac和iPad之間，可使用同一組滑鼠和鍵盤操作，先前操作的範例為，用戶可以從iPad拖曳文件，穿過24吋的iMac，再放到MacBook Pro上，但實際狀況還是需要等到iOS 15.4正式上線後才能確定。

不僅如此，表情符號更新、透過快捷列關閉個人自動化通知等新功能也有機會在iOS 15.4版本亮相。

此前的iOS 15.3版本則適用於iPhone 6s之後的機款，用戶可以在設定中尋找軟體更新，先前曾傳出的ColorSync、Crash Reporter、iCloud、WebKit等相關安全性問題可望獲得解決。

先前的安全性問題，主要是駭客可以植入惡意程式影響用戶使用，並透過該應用程式竊取個人資料，並勒索該用戶的錢財。