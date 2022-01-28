花旗集團今天宣布與星展銀行達成協議，將花旗台灣消費金融業務出售予星展銀行。這項交易包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及信用貸款業務，但不包括企業金融業務。花旗仍會持續致力為台灣的企業機構客戶，提供在地化、區域化和全球化的服務。

這項協議涵蓋約3500名消費金融以及支援消金業務的員工，星展台灣於交易完成後將留用上述員工。星展將支付花旗台灣消金業務淨資產轉讓的現金對價，外加新台幣198億元，相當於7.15億美元的溢價。

這項交易完成後，花旗預計將釋出大約8億美元的有形普通股權益資本。花旗集團在去年4月宣佈退出在亞洲、歐洲、中東和非洲 共13個市場的消費金融業務，預期可釋出大約70億美元的有形普通股權益資本。

花旗亞太區執行長Peter Babej表示：「我們很高興與星展攜手合作，星展是首屈一指的金融機構並且有策略地在台灣拓展消費金融市場，我們有信心這將會為我們的客戶與員工提供絕佳的機會。對於花旗而言，此次交易將使我們能夠將資源聚焦於花旗的核心和競爭優勢，並專注於我們遍布全球的企業金融業務。台灣是花旗優先發展的市場，我們將持續投資，以支持在台灣的企業機構客戶。