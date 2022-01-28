先前謠傳籃網「大鬍子」哈登不滿隊友厄文可以「兼職」打球，也不爽籃網總教練納許無法固定輪替名單，打完本季之後打算跳槽七六人跟恩比德聯手，這個謠言卻被《Heavy》記者布佩特引用火箭內部人士說法看衰，理由是哈登跟太多人相處不好！

「我並不看好哈登在費城的未來，就算他跟七六人管理階層的某些人關係很好(暗指前火箭總管、現任七六人總裁莫瑞)，」這名不願透露姓名的火箭內部人士表示，「但他跟保羅、韋斯布魯克、霍華等人(以上皆當過哈登火箭隊友)都相處不好。」

「有時你不得不想誰才是問題所在，如果哈登真的去了費城，我可以假設一種情況，恩比德能否打出自己的比賽，關鍵出在哈登能否分享球權，」這名火箭內部人士表示，「哈登是奇怪的控制狂，他有可能在比賽期間不給恩比德傳球，只為了讓恩比德知道哈登是誰。」

其實哈登不只跟保羅、韋斯布魯克、霍華等人相處不好，就算現在來到籃網組成三巨頭，他最近跟厄文、杜蘭特之間關係也陷緊張，因為他自認為了籃網犧牲很多，只要他還是用這種以自我的中心想法打球，無論他到哪支球隊打球下場都會一樣。