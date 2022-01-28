北市房仲一家3口群聚擴大，松山區一名幼兒園老師（18590）確診後，匡列相關幼兒園及補習班學生，傳出有4人昨晚確診，包含學童及小學生，由於學生來自不同國小，市府今將派採檢車進駐校園擴大採檢。

松山區某幼兒園教師確診個案（18590）與新北案18397同樣在1月21日至松山區南川麵館用餐而染疫，新北案18397則是房仲男（案18375）吃飯染疫，衛生局針對幼兒園教師匡列相關接觸者居家隔離147人。

北市衛生局證實，的確有相關匡列者居家隔離者確診，指揮中心宣布後，就會對外說明細節。

針對補習班是否有群聚感染，北市發言人陳智菡表示防疫會議正在進行，若有最新訊息，下午記者會將有完整說明，期盼外界不要獵巫，造成確診者身心負擔和自責情緒，許多人都是在不知情的狀況下染疫也「沒有人願意被感染再成為傳播者。」

近期疫情升溫，北市積極疫調擴大匡列，卻也遇到不少反彈，許多人上網爆料批評匡列範圍太大太嚴。陳智菡表示，的確是因為近期多條感染鏈齊發，柯文哲市長認為必須擴大匡列以免錯放，也的確因此找出更多感染者，希望北市匡列速度跑得比病毒快，積極處理讓市民過好年。