烏日警分局舉辦「春節連假交通疏導」座談會，了解地方意見並協調。(警方提供／林欣儀台中傳真)

今天是春節連假前最後一個上班日，為讓民眾安心過年，台中市警局烏日分局特別加強金融機構與交通安全維護，並分別在烏日、大肚及龍井區舉辦「春節連假交通疏導」座談會，邀請民意代表及里長面對面意見交流，聽取地方心聲，即時處理交通問題。

烏日警方指出，這兩天舉辦的「春節連假交通疏導」座談會特別針對轄區內易壅塞道路進行了解，並針對高鐵站、各車站旅運處所、捷運站、省道及地方聯絡道路瓶頸路段規劃替代道路，以交通疏導警力投入春節疏運工作。

緊接著則是由參與民代提供建言，預判可能阻塞或往年春節連假發生的狀況，集思廣益尋找解決之道。烏日分局代理分局長陳仕諺提醒，民眾春節連假外出，應先檢查車況、妥適規劃行程並掌握相關交通資訊，尤其切忌酒後不開車，保障自己與他人安全。

此外，龍東派出所為幫助轄區內弱勢民眾和獨居老人能感受社會溫暖，攜手救國團台中市團委會、議員林孟令服務處、龍井區公所舉辦「扶弱送愛 傳愛台灣」活動，前往獨居長者或弱勢家庭家中慰問，並在田中里活動中心發放白米、沙拉油、罐頭、棉被等物資，讓大家都能過好年。