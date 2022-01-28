經濟部28日公布我國製造業主要產業群聚分布及營運概況分析，2020年製造業工廠營運家數為9萬740家，其中資訊電子工業廠商主要分布於北北基、桃竹苗；機械設備業、金屬工業因上下游供應鏈完整，向為家數最多之產業，主要聚集在中彰投，各占全國該業家數逾4成，且員工人數亦占該業逾3成，為該產業主要之生產重鎮；南高屏則為石化業、食品及飼品業之生產重鎮。

經濟部表示，雖科技園區（科技產業園區、科學園區及屏東農業生技園區）土地面積約占全國總面積0.1％，工廠家數占全體製造業1.3％，但營業收入占達19.8％，從業員工人數占13.0％，固定資產增購、研發投入更占逾4成8，顯示科技園區不僅為我國重要產業聚落，亦挹注我製造業成長動能。

科技產業園區積極進行園區活化，由勞力密集產業不斷更迭往科技產業發展，2020年資訊電子工業之營收、固定資產增購、研究發展經費均為科技產業園區各行業之冠。科學園區為高科技產業培育的營運基地，亦以資訊電子工業之規模最大。屏東農業生技園區以發展農業科技為目的，營收以食品及飼品業、飲料及菸草業最大。

經濟部表示，產業群聚為我國產業的競爭優勢，隨全球供應鏈轉變，加上受惠轉單及回臺投資效應發酵，帶動我國出口及製造業產值穩步攀升；為因應全球化及產業分工重整，以及持續保持競爭優勢，政府透過推動產業拔尖、加速促進多元產業的創新研發、跨國技術鏈結、建立地方產業聚落與創新生態系等措施，帶動更多上下游供應鏈在臺灣深耕發展。