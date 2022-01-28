經濟部28日公布我國製造業主要產業群聚分布及營運概況分析，我國為全球主要的資訊科技產業生產基地之一，2020年資訊電子工業營運中工廠為6288家，主要分布於北北基、桃竹苗地區，從業員工82.6萬人。2021年1至11月產值升至5.1兆元，已超過2020年全年4.8兆元，為歷年新高，年增18.8％，出口至中國大陸及香港、美國最多。

機械設備業為國家工業之基礎，2020年我國機械設備業營運中工廠為1萬4165家，占整體製造業15.6％，4成4在中彰投地區設廠；從業員工27.7萬人。2021年1至11月產值年增24.7％，預估今年產值可望突破2018年高點，對中國大陸及香港、美國出口居大宗。

金屬工業產品為各項基礎建設與工業發展所需之關鍵材料，2020年我國金屬工業營運中工廠為2萬4363家，占整體製造業26.8％最多，其中4成1集中於中彰投地區；從業員工48萬人。2021年1至11月產值達2.5兆元，為歷年同期新高，年增47.1％，預估全年將創新高點，以美國、中國大陸及香港為最大出口市場。

石化業的關聯性很廣，從民生工業到高科技產業所用之材料多來自石化產業。2020年我國石化業計有1329家工廠，其中南高屏、桃竹苗及中彰投均占2成以上；從業員工８萬人。2021年1至11月產值年增49.4％，為歷年同期最大增幅，對中國大陸及香港出口居首。2020年食品及飼品業工廠家數7006家，較1997年增加2162家，為成長第2大中行業，員工人數19.3萬人，增加9.8萬人，亦列第3大成長行業就地區分布觀察，主要聚集在南高屏。2021年1至11月因民眾自煮及防疫儲備需求升高，加上農業原料上漲推升市場價格，致產值5402億元，為歷年同期新高，年增7.9％，以中國大陸及香港、美國、日本為主要出口市場。