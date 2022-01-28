立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）近日接受立陶宛國家廣播電視台訪問時呼籲各部會首長，解決「駐立陶宛台灣代表處」名稱問題，以降低立陶宛與中國之間的緊張態勢。對此，外交部今天表示，尊重立陶宛國內各種意見的表達，但是我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方政府的共識，我方也從未接獲立陶宛政府要求更改我國駐立陶宛代表處的名稱。

外交部指出，我國駐立陶宛台灣代表處代表台灣這片土地上的人民，中國政府以不滿我方設處名稱為由，持續以經濟脅迫手斷逼迫立陶宛政府改變其依主權原則所做的外交決策，中國這種踐踏自由民主與主權獨立普世價值，漠視國際規範與經濟秩序的霸凌行徑，民主國家及國際社會均嚴厲譴責。

外交部強調，歐洲聯盟執委會本月27日已針對中國對立陶宛的「歧視性貿易做法」向世界貿易組織（WTO）提出訴訟，立陶宛總理席夢娜達（Ingrida Šimonytė ）同日接受立陶宛國家廣播電視台訪問時也強烈批評中國惡意經濟脅迫，肯定歐洲聯盟採取反制行動。

外交部表示，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國政府將秉持互惠互利原則，持續推動有助強化雙邊實質合作的各項政策，並與國際民主盟友共同鼎力支持立國對抗霸權威脅，展現民主國家的韌性與團結。