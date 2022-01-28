立法院臨時會修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，將酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑，卻遭外界質疑刑度不夠高、難以遏止再犯。國民黨立委鄭正鈐認為，這項修法對酒駕肇事致人於死或致重傷者，不論初犯或再犯皆維持現行刑度，只增訂得併科罰金的規定，換言之就是「花錢消災」四個字。網友則痛批，「花錢消災」的心態堪稱不斷誘發酒駕的「毒瘤」。

鄭正鈐27日在臉書發文指出，根據交通部道安會最新統計，去年1至11月酒駕致死已經高達290人，比前年同期增加了9.8%；總統蔡英文執政6年多以來，酒駕致死平均每年約320人、因而受傷的每年更高達1萬2000人。

鄭正鈐強調，刑法185條之3的修法，只把酒駕未肇事刑責提高到3年以下、增加併科罰金，然而酒駕肇事致人於死或致重傷者，不論初犯或再犯，卻維持現行刑度，只有增訂得併科罰金的規定。所謂的「得併科罰金」，取決於法官要不要罰，刑度不增加只提高罰金，對於惡行重大的酒駕者而言，就只是「花錢消災」而已。

針對酒駕根本遏止之道，鄭正鈐建議，可從「沒入車輛」、「初犯累犯最低本刑上修」、「酒駕毒駕共乘刑責」等配套下手。但蔡政府喊得很大聲的「酒駕零容忍」，修法結果卻與社會期待有很大的差距，可見蔡政府完全只是喊喊做半套而已。

此文獲得不少網友贊同，紛紛回應：「『花錢消災』的心態，就是酒駕不斷發生的毒瘤」、「的確只做但半套」、「只是做做樣子」、「這就是民進黨執政，說得到做不到，做的話也做半套」、「說什麼酒駕零容忍都是假」、「修法後刑度還是太輕了」。