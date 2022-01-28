桃園市中壢區28日4時許1大樓發生火警，69歲林姓老翁住處疑似家中電器走火，林翁行動不便逃生不及，消防隊員救出緊急送醫不治，詳細起火原因仍需調查。

據了解，林姓老翁獨居在中壢民權路某大樓內，28日早上4時許，消防局接獲火警報案，到場搶救時，發現幾乎已不見火勢，但房間濃煙密布，趕快將躺在床上的老翁送醫，但仍回天乏術，詳細起火原因跟死因仍需調查。