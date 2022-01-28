疑火警逃生不及 桃園獨居老翁送醫不治 10:222022/01/28 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市中壢1大樓發生火警，林姓老翁疑似逃生不及，消防送醫後仍不治。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區28日4時許1大樓發生火警，69歲林姓老翁住處疑似家中電器走火，林翁行動不便逃生不及，消防隊員救出緊急送醫不治，詳細起火原因仍需調查。 據了解，林姓老翁獨居在中壢民權路某大樓內，28日早上4時許，消防局接獲火警報案，到場搶救時，發現幾乎已不見火勢，但房間濃煙密布，趕快將躺在床上的老翁送醫，但仍回天乏術，詳細起火原因跟死因仍需調查。 港前議員林卓廷 3罪成立遭判監禁4個月 全球晶片荒將持續至少6個月 #火警 #桃園 #老翁 #林姓老翁 #起火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本調查 過年掃除不幫忙成吵架主因 04:102022/01/28 時尚消費 通膨來襲 民眾物價信心被打趴 04:102022/01/28 財經要聞 中油高層爆貪污 經部：全力配合司法調查 14:212022/01/27 財經 憲兵中校2次酒駕汰除 扯私菸案少將陳敏華惡例 法官不理仍丟官 10:092022/01/26 社會 高鐵228疏運加開117班車 28日開放購票 14:542022/01/26 生活 消防車趕赴火場 16歲少年無視警笛 高速攔腰撞昏迷 07:312022/01/26 社會 東加龐艾發生規模6.2地震 15:522022/01/27 國際 過年預算縮減 紅包少發851元 04:102022/01/25 財經焦點 民眾看漲房價想趁早買 1月購買耐久財指標衝新高 16:092022/01/27 財經 調查：WFH雖成風潮 7成企業偏好看得見員工 04:102022/01/27 產業．科技 林口民宅深夜火警 87歲女長者命危急送醫 經搶救恢復生命徵象 00:052022/01/25 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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