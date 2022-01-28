為推動循環經濟發展，科思創正不斷豐富其基於替代性資源的產品組合。公司今日宣布，繼歐洲之後，將於2022年下半年開始向亞太地區供應經質量平衡認證的熱塑性聚氨酯（TPU）產品，進一步拓展在該區域的永續性產品組合。

新產品含有生物質原料或循環生物質原料（如：地溝油），與化石基的同類產品相比，碳足跡更少。與此同時，經質量平衡認證的產品擁有同樣優良的品質和性能，無需技術改造，即可直接應用於下游行業的生產製造。相關產品將根據ISCC Plus標準進行認證。

科思創熱塑性聚氨酯事業部全球負責人Andrea Maier-Richter博士表示，亞太是TPU產品最具活力和發展最快的地區，它們廣泛應用於IT、電子、鞋類以及薄膜和板材等領域。我們期待通過亞太生產基地直接向客?提供包括經質量平衡認證的TPU在?的永續性產品，為其創造更多價值。”

科思創熱塑性聚氨酯事業部銷售和市場負責人及亞太區負責人Lisa Ketelsen表示，憑藉我們的全球佈局，科思創很快就能通過這種可直接應用的解決方案，幫助亞太客戶減少碳足跡。經ISCC Plus認證後，我們希望能夠提升從原材料採購到生產分銷再到客戶使用各個環節的透明度。在實現全面循環企業願景的道路上，這是十分重要的一步。 過去數年，隨著越來越多的消費者更傾向於購買永續性產品，科思創已經推出了多種基於替代性資源的TPU產品。例如，戶外用品商 VAUDE 在其新款Lavik Eco登山鞋中使用了部分由生物基 TPU 製成的泡棉中底。另一款TPU產品則含有使用二氧化碳部分替代化石原料製造的成份。此外，科思創Desmopan品牌旗下還擁有一系列可完全回收的TPU產品，已被荷蘭製造商Fairphone用於其生產的智慧型手機的保護殼。

提供經質量平衡認證的產品是科思創實現循環經濟全球計劃的一部分。在此過程中，公司專注於增加生物基材料、塑膠廢棄物和二氧化碳等替代性資源以及再生能源的使用，並與合作伙伴共同開發創新的回收技術。

在質量平衡中，化石原料和替代性原材料在生產中混合，但在計算中分開。該監管鏈方法可通過價值鏈追蹤材料，並將例如生物質原料等替代原材料分配?選定的最?產品。目前，科思創在歐洲和亞太已有三個生產基地獲得ISCC Plus質量平衡認證。科思創台灣彰化廠有望於2022年上半年獲ISCC Plus認證，該工廠是科思創在亞太地區最大的TPU生產基地。

ISCC（International Sustainability and Carbon Certification國際永續發展與碳驗證）是國際公認的生物質和生物能源的永續性認證體系。該標準適用於價值鏈的所有階段，在全球範圍得到認可。