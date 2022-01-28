宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，副總統賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排，這是台美副元首首次在國際場合自然互動，路透社報導，賀錦麗說，她與賴清德談到雙方在中美洲共同利益與移民問題。

此外，路透社報導，賀錦麗已經與卡蕬楚會面，她對記者表示，兩人沒有談到中國。

路透社報導，卡蕬楚在丈夫暨前總統賽拉亞和子女陪伴下出席就職典禮，她胸前掛著藍白色的總統綬帶；賴清德與賀錦麗都坐在第一排貴賓席，兩人也做了簡短寒暄。

賴清德今在臉書指出，參加宏都拉斯卡蕬楚總統就職典禮，代表蔡英文總統及台灣人民表達誠摯的祝賀。同時，他也和出席典禮的各國代表致意、寒暄。

他說，滿場的宏都拉斯民眾喊出「團結的人民不會被打敗」（El pueblo unido jamás será vencido.），這句話深深觸動著他，他始終相信， 團結一定能讓國家越來越好，祝福宏都拉斯！

他表示，台灣會持續和民主同盟國家站在一起，在宏都拉斯及其他中美洲友邦深化合作，共同彰顯民主國家價值。