歷經9個月的廝殺，星展總算搶下花旗這塊肥肉，登上「外銀龍頭」如今一步之遙。花得起國銀出不起的聘金，能成為外銀一哥是好事，代表星展企圖心夠強，但花錢是決心、經營靠智慧，買下後如何「1＋1＞2」，如何延續花旗這塊招牌的底氣，如何確保花旗既有客戶最低規模流失，「養比買」難上數百倍，更大挑戰還在後頭。

星展在台「買銀行」不是第一次，分別在2008年和2017年收購寶華銀行的資產，並完成原澳盛銀行在台個人金融及財富管理業務移轉。相較於吃掉花旗在台消金，前兩次併購大概只能算是小菜，買寶華只能算是打底，買澳盛消金充其量算是補強。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川（見圖）28日宣布併購花旗集團在台消費金融業務，進一步深化在台營運規模，價格金額約450億台幣，而花旗3500位消金業務相關的員工將全數留任。（趙雙傑攝）

買花旗的消金就完全不一樣了。先不講存放款，以最具指標的信用卡，花旗目前是全台第六大發卡行，張數達285萬張，這是排16名的星展60萬張卡的4倍之多，雙方合併後，雖然合計卡數「上看」345萬張，但隨即面臨客戶重疊與可能流失壓力。

不可諱言，花旗長期挾品牌優勢，很多人拿花旗卡「覺得就是香的」，即便花旗優惠遜於國銀，但發卡數仍領先其他外銀甚多，當花旗的招牌換成星展，如何延續花旗既有的卡友忠誠度，是花旗的「星展化」或星展的「花旗化」，面臨抉擇。

其次是分行。星展這幾年持續推動數位化，不僅大幅調降實體分行，更是國內第一家完全撤掉ATM的外銀，合併花旗之後，花旗目前44家分行要留要收，牽涉的是約數十萬的財管大戶動向，這可能與星展過往策略相左，稍一不慎就是愈做愈小。

至於花旗含金量最高的財管業務，更困難了。花旗之所以養出這麼多財管大戶，靠的是花旗這塊招牌，但背後支援是跨國的金融服務網絡，相較於星展主力放在亞洲各國，要全部承接花旗大戶需求確實有困難，而這些大戶除了在台灣開戶，在香港、新加坡多有帳戶，到頭來會否乾脆全搬去海外，成了星展承接的最大變數。

這樁交易案塵埃落定，對花旗來說，捨掉了「不夠賺錢」的台灣市場，員工、客戶至少是找到歸宿，總比像南韓直接關掉好。對星展來說，後續考驗其實不小，面對其在台併購史上首次的小吃大，將體會到「養比買更難」，震撼教育正要開始。