達梭系統、Ardagh Group和EXXERGY於2022年1月開始對Diageo的標誌性Johnnie Walker玻璃瓶進行「虛擬雙生」試驗，旨在研究和開發一種塗層，使玻璃瓶能夠在不影響其強度和形狀的前提下實現輕量化，其為業界首次嘗試。三家業者合作研發創新技術，以提高玻璃強度，進而顯著減輕玻璃瓶的重量。

虛擬試驗將引領以科學為基礎的永續創新，進而減少測試玻璃產品所需的時間和成本，同時亦減少過程中所使用的原材料和能源。虛擬雙生是產品或流程的即時數位呈現方式，在進行任何物理試驗之前，為創新想法進行建模、視覺化和預測。為減少玻璃表面的微裂紋，該試驗將研究和開發一種新的玻璃瓶外部塗層，其不僅有助於減輕玻璃重量，同時亦能保持其強度。該輕量化玻璃瓶將保持100％的可回收性，如果虛擬試驗成功，將從2022年夏季開始進行玻璃瓶測試。

全球領先的永續包裝解決方案供應商Ardagh Group將與活躍於可再生能源與玻璃產業的國際諮詢公司EXXERGY合作，為全球飲料龍頭Diageo、Johnnie Walker、Smirnoff和Gordon’s gin的生產商研發塗料。達梭系統將使用其BIOVIA應用提供研究服務，以創造奈米級塗層虛擬雙生、模擬其與玻璃表面的交互作用，並測試其功效。

Ardagh Group永續發展長John Sadlier針對即將到來的產品開發評論表示，Ardagh Group是玻璃輕量化的領導品牌，亦為全球領先的無限可回收、永續的金屬和玻璃包裝供應商，我們有責任應對我們面臨的永續發展挑戰。與我們的客戶和供應鏈合作夥伴一起，我們渴望探索數位化的潛力，以推動全新創新型輕量化解決方案。

玻璃輕量化是減少玻璃產業二氧化碳影響的解決方案之一，在瓶子的製造和成品運輸方面將減少碳排放。如果此合作項目獲得成功，將會是虛擬雙生技術在支援玻璃產業永續發展目標，並實現整個產業脫碳方面的重大突破。

達梭系統產業、市場與永續發展執行副總裁Florence Verzelen表示，改變我們的生產和消費方式越來越緊迫。我們需要重新思考一切，並勇於設想最大膽的永續發展措施。使用達梭系統的虛擬雙生技術，公司能夠在破紀錄的時間內設計和模擬完全不同的新型永續材料、產品和流程。首發成功與永續發展二者兼得。

Diageo糧食至玻璃永續發展採購主管Lucy Fishwick表示，在Diageo，永續發展，特別是永續包裝為重中之重。很高興能夠成為此項開創性試驗的一部分，該試驗遵循Diageo永續解決方案平台的原則，鼓勵創新和合作，以開發因應氣候。