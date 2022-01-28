朱江韓趙四大咖合體，趙少康曝聊天內容。(取自中時新聞網直播)

和朱江韓同框聚餐 趙少康曝「聊天內幕」喊：一定團結

國民黨黨主席朱立倫、立委江啟臣、資深媒體人趙少康、前高雄市長韓國瑜四人在農曆過年前聚餐，昨(27日)晚間分別在臉書曬出開心合影照片，引發政壇關注。趙少康今(28日)接受媒體聯訪時表示，談的內容就是聊天，過程很輕鬆，誰的頭髮長、短和為何禿頭，禿頭受誰的影響，韓國瑜說受母親影響，朱立倫說難怪我跟舅舅長很像，當然也有嚴肅題目，譬如房價；但他也說沒有談選舉。

趙少康表示，知道基層黨員跟藍軍支持者最怕看到藍軍不團結，事實上我們很團結，韓國瑜、朱立倫、江啟臣都是老朋友，無所不談，什麼都可以談，韓國瑜幾周前約吃飯，之前都跟他們各自吃過飯，談的內容就是聊天，過程很輕鬆，誰的頭髮長短和為何禿頭，禿頭受誰的影響，韓國瑜說受母親影響，朱立倫說難怪我跟舅舅長很像，當然也有嚴肅題目，譬如房價，江啟臣就說漲得很兇，年輕人怎麼辦，大家都很擔心年輕人買不起房子、養不起孩子，席間也有討論，疫情當然大家很重視，過年各縣市處理狀況也都提到，就是輕鬆，七點開始九點多鐘結束，大概就是這樣。

有聊到選舉嗎？2024選戰？趙少康說，沒有聊到選舉，我早就講過國民黨是要打團體戰，誰適合就出來，每個人分工才會贏，贏了每個人都有工作可做，輸了什麼都沒有，放心好了，不會為了2024搞得分裂。

至於為何沒邀侯友宜跟盧秀燕等縣市長一同聚餐？趙少康說，「我想坐在一起就是團結象徵，把水言歡、把酒言歡，大家都很忙，團結不是用嘴巴講，我們平常溝通管道都很暢通」。

至於下次是否會邀請新北市長侯友宜一起聚餐？趙少康說，侯願意的話，當然很好，其實台中市長盧秀燕近期也有想北上來跟大家吃個飯，可是因為疫情，地方首長比較忙，所以暫緩，之後還要再看時機。

談到核食議題，我想黨團一定會反制，這種事情不能用突襲方式，大家也知道萊豬都進來核食還會遠嗎？但至少政府要看談判籌碼，什麼都沒要到就通通答應人家，核食再開放，日本答應你什麼嗎？我們跟日本這麼密切，對日本食物品質要求當然是最高。