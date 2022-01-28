大陸《環球時報》28 日報導，中國國務委員兼外交部長王毅27日應約同美國國務卿布林肯今年首次通電話，中國的美國問題專家分析認為，兩國外長在此時通話，首先是對去年兩國元首視訊會晤內容的延續，回顧雙方對元首共識的執行情況。盡管兩國相關新聞稿中未有詳細表述，但相信雙方再一次強調了各自的「紅線」。尤其是中方對華府近期做法作出新的、明確的判斷和立場表達，即「美方對中政策的基調並沒有發生實質性變化」。

《環球時報》報導，北京外交學院美國問題專家李海東表示，2022年，中、美國內各自都有重大政治議程。今年是美國的期中選舉年，一般認為，在這段時期，華府對中政策的積極面，會停止或遭遇阻礙，而衝突層面的主張，則會被快速推進。「作為進入2022年中美兩國外交高層的首次直接互動，王毅與布林肯的通話旨在為今年兩國更加複雜、艱難的互動作鋪墊，尤其是中方要為華府可能採取的對華行動打『預防針』。」

根據中國外交部發布的新聞稿，布林肯在通話中表示，兩國外長經常性溝通非常重要，強調拜登總統在兩國元首會晤中闡述的立場沒有變化。美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧。美國的一個中國政策沒有改變。美方會為美運動員參加北京冬奧會加油，也祝願中國人民新春快樂。不過，美國國務院發布的通稿十分低調，並未提及布林肯上述表態。

李海東指出，王毅與布林肯此次通話的時間節點比較微妙，不排除是在為農曆新年等時間點兩國更高層的互動作準備。此外，此次通話發生在冬奧會舉行前7天，王毅也在通話中明確要求美方「停止干擾北京冬奧會」，應被視為北京對華府一次明確的、態度堅定的提醒，也同時向外界釋放「盡管中美分歧巨大，但溝通管道順暢」的訊號。

值得關注的是，中美雙方的通稿中均提到，王毅和布林肯就烏克蘭問題和俄烏邊境局勢進行溝通，但雙方表述有較大差異。

《環時》報導，中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所中亞研究室副主任楊進表示，當下，烏克蘭危機已走到非常危險的邊緣，中美在這一問題上開展溝通，目標是希望烏克蘭地區保持穩定和平，這其實是中美俄三個大國的共同願望。但核心問題在於，美俄之間的利益和「紅線」都是對方無法接受的，目前僵持的局面已瀕臨必須要管控的階段。

楊進分析稱：「中國不是烏克蘭的鄰國，但美國前來和中國討論這一問題，應是華府注意到中國在解決烏克蘭問題上可以發揮一些作用，對國際安全穩定亦有重要話語權。如果北京發揮積極影響，將有助於當前對峙的局勢保持克制，至少在冬奧會期間減少出現意外的可能。」