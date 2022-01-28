迎接虎年到，新北市文化局將虎的意象轉化為大貓同樂會，邀請插畫家康康設計的拉查花貓貓，躲在新北市的五館一園（鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、十三行博物館、黃金博物館、坪林茶業博物館及林本源園邸），民眾初二（2月2日）至初六（2月6日）期間，在館舍內找到拉查花貓貓立牌，拍照或合影並將照片分享臉書打卡，即可領取新春小禮。

文化局表示，熱鬧有趣的2022虎哩福氣新春活動已陸續展開，除了6大公立館舍外，空軍三重一村、府中15、板橋435藝文特區、新北市立圖書館及藝文中心等館舍也舉辦多種應景活動，歡迎大家前往體驗年節氣氛。

此外，文化局也與新北市藝術教育深耕協會合作推出虎年剪紙體驗，讓民眾學習如何剪一幅福虎葫蘆窗花，只要春節期間至新北市五館一園及板橋府中15，參加館舍活動即可領取剪紙材料包，同時文化局也貼心錄製剪紙教學影片，民眾可上藝遊新北數位推廣網站觀賞，動手剪紙DIY闔家同樂。

文化局提醒，春節期間走訪藝文館舍請民眾落實各項防疫措施，包括實聯制、酒精消毒、體溫量測及維持社交安全距離等，提供市民安心參與藝文活動的空間。