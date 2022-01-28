消息面：1.美國上月耐久財訂單月減0.9%，遜於預估值下跌0.5%。同時，若剔除運輸項目則月增0.4%符合預期，至於扣除國防方面也增0.1%。

2.傳出美國總統拜登欲延長前朝太陽能板及相關電池零組件進口關稅政策，以保障當地業者營運不受乾擾。上任川普政府在2018年，開始實施為期4年的太陽能板進口關稅措施，稅率由30%起跳並逐年遞減至15%，預期於2月6日到期。

3.烏克蘭地緣政治危機導致俄羅斯原油供應不穩定，加上美國3月或將升息，對經濟成長恐有負面影響，再加上美元強勢，國際油價在日前創7年多新高後暫時回穩。倫敦布蘭特期油收跌62美分或0.69%，每桶收89.34美元，盤中曾漲破90美元，創7年多新高。紐約期油也收跌74美分或0.85%，每桶收86.61美元。

4.聯準會暗示3月可能升息之後，外界預估美國2021年可能升息5次，美元因此飆升，衝至2020年7月以來最高水平。ICE美元指數一度漲至97.299，漲幅0.8%，亦創逾2個月以來最大單日漲幅。目前美國上季經濟成長6.9%，是1984年來最強的一季，因此，聯準會升息機率將大增。

5.美元匯價創新高，但國際金價卻連兩天下滑，跌破1800美元關卡，一度創3周新低。紐約2月期金收跌2%，每盎斯收1792美元，是6日以來最低，也是10日以來首度跌破1800美元。現貨金盤中最低也見每盎斯在1791.5美元，收1793美元，下跌1.45%。

6.比特幣在36687.79美元附近，上漲2.37%。