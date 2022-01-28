星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）指出，儘管受到疫情衝擊，我們相信亞洲長期成長趨勢不變。星展自疫情爆發以來陸續完成多項併購，讓我們在幾個核心市場有效擴大營運規模，本次併購也不例外。花旗（台灣）銀行消費金融業務極具吸引力，業務收益績效高，在疫情緩解、經濟復甦後，每年最少為星展貢獻約新幣2.5億元的淨利。整併完成後，星展銀行（台灣）亦將躍升為台灣名列前茅的銀行。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，花旗（台灣）銀行消費金融業務擁有高品質的財富管理業務、高有效卡率和深具消費力的廣大信用卡客群，與星展銀行（台灣）高度互補。相信未來我們能發揮雙方特長、展現綜效，並透過星展的數位領先優勢，為客戶帶來更多優質的消費金融產品與服務。本次併購不僅是星展在台發展的重要里程碑，更再次落實星展深耕台灣市場的承諾。我們很期待花旗（台灣）銀行消費金融業務的員工加入星展的大家庭。

花旗集團亞太區執行長Peter Babej指出，我們很高興與星展集團宣布這項交易。星展在台灣是一家擁有強健消費金融成長策略且位居領導地位的銀行，能為我們的客戶及員工提供絕佳的機會。對花旗而言，這項交易將讓我們可以持續投資於包含台灣企業金融業務在內的策略重點領域。台灣依舊是花旗的重要市場之一。

資本影響本次併購對星展集團資本的影響約為新幣22億元（約新台幣443億元），對資本適足率影響為0.7%。此計算基礎是以支付花旗集團新幣9.56億元（約新台幣198億元）的溢價，及新幣12億元（約新台幣245億元）支持星展銀行（台灣）風險加權資產的增加及資本需求為準，為星展集團股票淨值比的1.8倍及本益比的9倍（依新冠病毒疫情前之平均計算）。

本次併購將由集團的自有資本支出，對星展集團的配息能力不會產生影響。優異併購紀錄此併購案完成時間仍待主管機關核准，並視後續整併情況而定。在達成上述條件的前提下，預期將於2023年中完成整併。 在整併完成前，花旗（台灣）銀行消費金融業務仍由花旗（台灣）銀行營運，對客戶不會產生立即的影響。

星展集團擁有豐富併購經驗。在台灣，星展集團分別於2008年及2017年，成功收購寶華銀行的良好資產，以及完成原澳盛銀行於台灣個人金融及財富管理業務移轉。除了在台灣積極透過併購拓展營運規模，星展亦於2014年成功併購法國興業銀行在新加坡、香港及杜拜的財富管理業務，並在2017到2018年，完成併購澳盛銀行在新加坡、香港、中國大陸和印尼的財富管理及個人金融業務。最近，星展集團也在2020年併購印度Lakshmi Vilas Bank（LVB），大幅拓展在印度的營運據點。此案之財務顧問為摩根士坦利。