浩鼎(4174)主動免疫抗癌藥OBI-822(Adagloxad Simolenin)通過波蘭藥品註冊辦公室審查,核准進行第三期人體臨床試驗,預計將在2023年進行期中分析。

OBI-822是以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥,將Globo H連結於載體蛋白KLH,打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症。

據Fortune Business Insights公開的研究報告,全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1413億美元,複合年成長率11.6%。

浩鼎指出,主動免疫抗癌藥OBI-822獲波蘭藥品註冊辦公室 (Office for Registration of Medicinal Products Medical Devices and Biocidal Products URPL)核准進行第三期人體臨床試驗。浩鼎說,已開始進行第三期人體臨床試驗,必須給付美國Optimer公司研發進度里程碑金100萬美元。