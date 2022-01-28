日本知名女星松田聖子的35歲愛女神田沙也加，2021年12月疑似不堪男友前山剛久劈腿、語言暴力，而選擇在飯店內輕生，使其家人悲慟不已，母親松田聖子甚至難過到無法出席任何活動。而不久前才傳出前山剛久怒罵神田沙也加的錄音檔，沒想到近日又流出他與前女友小島美優的對話截圖，再度在網路上引發爭議，而女方也出面回應了。

日本網友近日在推特上挖出前山剛久與28歲寫真女星小島美優的對話截圖，內容中前山剛久提到與神田沙也加之間的感情問題，並向女方詢問「能聽我說嗎」，女方則回應「很有趣，我要聽」讓網友看了相當憤怒。對此，小島美優26日透過經紀公司承認過去曾與前山剛久交往過，但兩人在2021年9月就已分開沒有任何關係，也是因為如此才能輕鬆回覆對方的訊息，並不是為了想要復和或是干涉他們的感情，造成誤會感到相當抱歉，也希望外界不要妄加揣測。

根據日本媒體《週刊文春》的報導，神田沙也加離世前在飯店房間留下兩封遺書，其中一封便是寫給小5歲的男友前山剛久，在信中透露兩人是在2021年8月因合作音樂劇相識，接著以結婚為前提交往，但後來她發現男方持續與前女友（A女）聯絡，自己還被他拿來與前女友做比較，被發現後男友雖簽下切結書發誓不再與A女聯絡，也會照顧情緒受創的神田沙也加。

但後來卻又發現男友傳訊給A女，甚至告訴A女自己費了一些時間與心力才與神田沙也加分手，而A女也不斷以揶揄的笑臉回應，讓目睹一切的神田沙也加精神再度受到打擊，加上媽媽松田聖子的喉嚨多年來頻頻出狀況，讓她再也承受不了選擇終結寶貴的生命。

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